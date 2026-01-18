Астанада Крещение мерекесіне арналған діни іс-шара өтіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — 18 қаңтардан 19 қаңтарға қараған түні православ христиандары басты діни мерекелердің бірі — Крещение Господне атап өтеді. Осыған байланысты елордада қала тұрғындары мен сенушілердің қатысуымен діни іс-шаралар өтіп жатыр.
Діни іс-шаралар Успен кафедралды соборында (Күйші Дина көшесі, 27), Константин-Елена шіркеуінде (Республика даңғылы, 12) және Серафим Саров ғибадатханасында (Бөгенбай батыр даңғылы, 8) өтіп жатыр.
Жүздеген елорда тұрғыны мен қала қонақтары суға түсу үшін жаппай шомылу орындарына жиналды. Астанада мұндай шомылу орындары Есіл өзенінің сол жағалауында, «Астаналық» саябағы жағалауындағы орталық жағажай маңында арнайы мұз ойықтары жабдықталған.
Суға түсу орындары арнайы іс-шарадан кейін, сағат 20:00–ден бастап қолжетімді болып, 19 қаңтар күні сағат 02:00–ге дейін жұмыс істейді.
Шомылу орындары қауіпсіз баспалдақтармен және қоршаулармен жабдықталған. Азаматтардың ыңғайы үшін аумағы жарықтандырылып, жылыну пунктері ұйымдастырылған.
Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында жауапты қызметтердің тәулік бойғы кезекшілігі ұйымдастырылды. Қауіпсіздікке Төтенше жағдайлар департаменті мен Полиция департаментінің қызметкерлері тартылған. Сонымен қатар, суға түсу орындарында жедел медициналық жәрдем бригадалары кезекшілік етуде.
Құтқару бөлімшелері судағы қауіпсіздік ережелерінің сақталуын қадағалайды. Қажет болған жағдайда мамандар азаматтарды жылыну пунктеріне орналастырып, медициналық көмек көрсетуге дайын.
Айта кетейік, діни іс-шара 19 қаңтар күні сағат 23:00–ге дейін жалғасады.
Айта кетелік Қарағандыда Крещение кезінде 21 арнайы шомылу орны ТЖД бақылауында болады.