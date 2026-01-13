Қарағандыда Крещение кезінде 21 арнайы шомылу орны ТЖД бақылауында болады
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM — Қысқы Крещение шомылулары кезінде облыстың су айдындарында қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Қауіп-қатерді азайту мақсатында Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері, медицина қызметкерлері, полиция және волонтерлер кезекшілік атқарады.
Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаментінде «Крещение» рәсімін өткізу кезінде қауіпсіздік мәселелері ерекше бақылауда болады. Биыл департамент күштері мен техникасы 21 арнайы шомылу орнында жұмылдырылмақ.
Мереке алдында азаматтық қорғау қызметтері дайындық жүргізіп, суға түсу орындарын тексеріп, кезекшілік ұйымдастырып, мұз қалыңдығын тұрақты түрде өлшеп отыр. Бұл жұмыстар қазір де жалғасып жатыр.
Департамент мәліметінше, облыс су айдындарындағы мұздың орташа қалыңдығы шамамен 50 сантиметрді құрайды, бұл іс-шараларды қауіпсіз өткізуге жеткілікті. Қауіпсіздік талаптары бойынша минималды мұз қалыңдығы — 10 см болуы тиіс, ал 15 см-ден асса қар мотокөліктерімен жүруге болады, ал мұз өткелдері үшін кемінде 30 см қалыңдық қажет.
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ТЖД қызметкерлері, полиция, жедел-құтқару жасағының сарбаздары, Жедел медициналық көмек және Өрт медицинасы қызметкерлері, сондай-ақ еріктілер жұмылдырылды. ТЖД тікелей суда қауіпсіздікті қадағалайды, сонымен қатар адамдардың бір жерде көп жиналуына жол берілмейді. Қоғамдық тәртіп полиция қызметкерлері бақылауында болады.
«Крещение» рәсімінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жалпы 238 адам және 93 техника жұмылдырылған. Оның ішінде ТЖД-дан — 91 адам және 31 техника, жергілікті атқарушы органдардан — 147 адам және 62 техника.
Департамент мамандары атап өткендей, кейбір тұрғындар шомылуды тек көңіл көтеру ретінде қабылдайды, алайда бұл өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін.
— Секіру арқылы суға түсу мұз астына түсіп кетуге немесе ағын алып кетуіне әкелуі мүмкін. Жүрек-қан тамырлары аурулары бар адамдар үшін суға дайындықсыз түсу аса қауіпті. Құтқарушылар суық суға түсер алдында денені қыздырып, жеңіл жаттығу жасауға, жылы киім, сүлгі, ауыстырылатын аяқ киім және ыстық шайы бар термос дайындауға кеңес береді. Алкоголь ішуге, секіру немесе қиғаш түсуге, өз бетінше шомылу орындарын жасауға тыйым салынады. Алғаш рет келгендерге суға бірден басымен сүңгіп кетпеу ұсынылады — суда 10–15 секунд болу жеткілікті. Шомылған соң дереу құрғақ сүлгімен сүртініп, жылы киім киіп, ыстық сусын ішу маңызды, — делінген хабарламада.
Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті қауіпсіздік шараларының басты шарты — тек арнайы жабдықталған шомылу орындарында болу екенін ерекше атап өтті. Мұнда құтқарушылар, медицина қызметкерлері және полиция қызметкерлері кезекшілік ететін, қажет болған жағдайда жедел көмек көрсете алатын қызметтер ұйымдастырылған.
Еске салсақ, синоптиктер алдағы күндері –38 градусқа дейін аяз болатынын ескерткен еді.