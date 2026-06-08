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    Астанада «Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсына өтінім қабылдау басталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Елордада «Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсына өтінім қабылданады, деп хабарлайды Астана әкімдігінің ресми сайты.

    отбасы, жанұя
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрілігі

    Әкімдіктің баспасөз қызметі мәлім еткендей, ұлттық конкурстың басты мақсаты — «Мерейлі отбасы» байқауының негізгі мақсаты — өнегелі отбасылардың өмірлік тәжірибесін кеңінен насихаттап, отбасы құндылықтарын, неке мен жанұяның оң үлгісін дәріптеу арқылы олардың қоғамдағы беделін көтеру және қоғамдық бірлікті нығайту.

    — Конкурстың жүлде қоры: қалалық кезең жеңімпазына — 1 000 000 теңге; аудандық кезең жеңімпазына — 500 000 теңге. Өтінімдер 15 маусымға дейін қабылданады. Байланыс нөмірлері: +7 (700-65) 3-36-94; +7 (707-12) 7-10-47, — делінген хабарламада.

    Осыдан бұрын елордада отбасылық форматтағы экологиялық сенбілік ұйымдастырылғанын жазғанбыз.

    Астана Мерейлі отбасы Конкурс
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар