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    Астанада өтетін ауыл шаруашылығы жәрмеңкесінде өнімдер тиімді бағамен сатылады

    АСТАНА. KAZINFORM – Елордада 11-12 шілде күндері кезекті қалалық ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді, деп хабарлайды Астана әкімдігінің ресми сайты.

    жәрмеңке
    Фото: Астана әкімдігі

    Жәрмеңкеде еліміздің әр өңірінен келген фермерлер мен жергілікті өндірушілердің өнімдері ұсынылады.

    Қала тұрғындары мен қонақтары көкөніс, жеміс-жидек, ет, ұн және сүт өнімдерін, нан-тоқаш өнімдерін, табиғи шырындар, тосап, джем және басқа да тағамдарды тиімді бағамен сатып ала алады.

    – Іс-шара 11 және 12 шілде күндері сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін Алаш тас жолы, 35Б мекенжайындағы «Keryen Joly» сауда орталығында өтеді, – делінген хабарламада.

    Келушілердің ыңғайы үшін жәрмеңке өтетін орынға №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317 автобус маршруттары қатынайды.

    Айта кетейік, Қырғызстаннан әкелінген жемістерден қауіпті зиянкестер анықталды.

    Астана Ауыл шаруашылығы Жәрмеңке
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Авторлар