KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:45, 30 Тамыз 2025 | GMT +5

    Астанада өтетін парахоккейден әлем чемпионатының ойын күнтізбесі анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласында 6-11 қыркүйек күндері өтетін парахоккейден Б пулінде әлем чемпионатының ойын күнтізбесі белгілі болды.

    Парахоккей
    Фото: Астана әкімдігі

    Бұл жөнінде Қазақстан хоккей федерациясы мәлім етті.

    Оған Швеция, Жапония, Италия, Франция және Финляндия құрамалары келеді. Астанада өтетін бұл біріншілікте — 2026 жылғы Миланда өтетін XIV қысқы Паралимпиада ойындарына іріктеу турниріне берілетін екі жолдама сарапқа салынады. Барлық ойындар «Тарлан Арена» кешенінде өткізіледі.

    Ойын кестесі:

    6 қыркүйек. 19:00. Швеция — Қазақстан
    7 қыркүйек. 19:00. Жапония — Қазақстан
    8 қыркүйек. 19:00. Италия — Қазақстан
    9 қыркүйек 19:00. Қазақстан — Франция
    11 қыркүйек. 19:00. Қазақстан — Финляндия

    Қазақстан құрамасының қатысуымен өтетін барлық ойын «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.

    Тегтер:
    Астана Хоккей Спорт Параспорт
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар