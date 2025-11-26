KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    19:06, 26 Қараша 2025 | GMT +5

    Астанада өзеннен табылған жасөспірімнің ісі өзіне қол салу дерегі бойынша тергеліп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов Астанада өзеннен табылған жасөспірім қыздың ісі өзіне қол салу дерегі бойынша тергеліп жатқанын айтты. 

    полиция
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — Аталған оқиғадан кейін өзіне қол салу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір тергеу амалдары жалғасып жатыр. Қазір тиісті сараптамалар басталды, — деді Санжар Әділов Парламент Мәжілісінде тілшілер сұрағына жауап бере отырып.

    Бұдан бұрын хабарланғандай, 24 қарашада Астанада өзен бойынан жасөспірім қыздың денесі табылды.

    Полицияның мәліметінше, 24 қарашада сағат 21:00 шамасында елорда тұрғыны қызының жоғалып кеткені туралы құқық қорғау органдарына хабарлаған. Ол қыздың сағат 18:30–да үйден шығып кеткенін және байланыста болмағанын айтқан. 

    Тегтер:
    Астана Қылмыс ҚР ІІМ Суицид Полиция
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Автор
