19:06, 26 Қараша 2025 | GMT +5
Астанада өзеннен табылған жасөспірімнің ісі өзіне қол салу дерегі бойынша тергеліп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов Астанада өзеннен табылған жасөспірім қыздың ісі өзіне қол салу дерегі бойынша тергеліп жатқанын айтты.
— Аталған оқиғадан кейін өзіне қол салу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір тергеу амалдары жалғасып жатыр. Қазір тиісті сараптамалар басталды, — деді Санжар Әділов Парламент Мәжілісінде тілшілер сұрағына жауап бере отырып.
Бұдан бұрын хабарланғандай, 24 қарашада Астанада өзен бойынан жасөспірім қыздың денесі табылды.
Полицияның мәліметінше, 24 қарашада сағат 21:00 шамасында елорда тұрғыны қызының жоғалып кеткені туралы құқық қорғау органдарына хабарлаған. Ол қыздың сағат 18:30–да үйден шығып кеткенін және байланыста болмағанын айтқан.