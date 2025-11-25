KZ
    17:56, 25 Қараша 2025 | GMT +5

    Астанада өзен бойынан жасөспірім қыздың денесі табылды: полиция қылмыстық іс қозғады

    АСТАНА.KAZINFORM — Полиция Астанадағы оқушы қыздың өлімінің мән-жайын тергеп жатыр.

    Астанада өзен бойынан жасөспірім қыздың денесі табылды: полиция қылмыстық іс қозғады
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Әлеуметтік желіде қыздың денесі табылғаннан кейін оқиға орнында жұмыс істеп жатқан полици қызметкерлері түсірілген видео тарады.

    Полицияның мәліметінше, 24 қарашада сағат 21:00 шамасында елорда тұрғыны қызының жоғалып кеткені туралы құқық қорғау органдарына хабарлаған. Ол қыздың сағат 18:30–да үйден шығып кеткенін және байланыста болмағанын айтқан.

    — Барлық полиция қызметкері, еріктілер және басқа да тағайындалған күштер оны іздеуге жедел түрде жұмылдырылды. Іздеу нәтижесінде мектеп оқушысының денесі өзеннен табылды, — деп хабарлады Астана полиция департаменті.

    Полиция суицид бойынша қылмыстық тергеуді бастады. Қазіргі уақытта құқық қорғау органдары оқиғаның мән-жайын тергеп жатыр.

    Айта кетелік Ақмолада 14 жастағы қызды өлтірді деп күдікке ілінген адам қамауға алынды

