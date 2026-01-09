Ақмола облысында тауар құнын қымбаттатқан 216 кәсіпкер жауапқа тартылды
АСТАНА. KAZINFORM – Ақмола облысында азық-түлік нарығын тұрақты тексеру барысында әлеуметтік маңызы бар өнімдерге рұқсат етілген сауда үстемесін асыру және тұтынушылар құқығын бұзу фактілері анықталды.
Тексеру барысында бірқатар кәсіпкерлердің заң талаптарын өрескел бұзғаны белгілі болды. Атап айтқанда, жеке кәсіпкер Юлдашев сәбізді 33,3 пайыз сауда үстемесімен сатқан. Ал «Гуляева Т.М.» ЖК-нің «Хуторок» дүкенінде қарақұмық жармасы 27 пайыз үстемемен, «Жаналинова» ЖК иелігіндегі «Продукты» дүкенінде қырыққабат 72,7 пайыз үстемемен, «Мирмахмуд» пиязды 60 пайыз үстемемен саудалаған.
Әрбір дерек бойынша кәсіпкерлер ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 204-4-бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұл салынды. Бұл шаралар әділетсіз сауда тәжірибелерінің алдын алуға, нарықтағы ашықтықты қамтамасыз етуге және азаматтардың құқықтарын қорғауға бағытталған.
Сонымен қатар Шортанды ауданындағы дүкендердің бірінде шұжық бағасының шетел валютасы – рубльмен көрсетілгені анықталды. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, сауда сөрелеріндегі баға тек теңгемен белгіленуі тиіс. Аталған құқық бұзушылық үшін де кәсіпкер айыппұл арқалады.
2025 жылы Ақмола облысында жалпы 216 кәсіпкер әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Оның 99-ына ескерту берілсе, 117 кәсіпкерге жалпы сомасы 2,2 млн теңгеден астам айыппұл салынған. Анықталған заң бұзушылықтар қатарында әлеуметтік маңызы бар өнімдерге сауда үстемесін асыру, тауар бағасын шетел валютасымен көрсету, тұтынушы бұрыштарының болмауы және азаматтардың шағымдарына уақтылы жауап бермеу деректері бар.
Сондай-ақ күмән тудырған 21 өнім сатып алынып, тексеру жүргізілген. Нәтижесінде 17 жағдайда таңбалау талаптарының бұзылғаны анықталып, кәсіпкерлерге 1 млн теңгеден астам айыппұл салынды.
«Біз облыс бойынша сауда нүктелерін тұрақты бақылауда ұстап, заңсыздықтың алдын алу жұмыстарын жалғастырамыз», – деді Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің өкілі Ерлан Әубәкіров.
Айта кетейік, Ақмола облысында науқастар жөндеу жұмыстары аяқталмаған ауруханаларда ем алуға мәжбүр.