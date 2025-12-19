Астанада шырша шамын жағатын кезде «Астана Арена» маңында қозғалыс шектеледі
АСТАНА. KAZINFORM – Астананың барлық алты ауданында 19 желтоқсан күні бір уақытта 40-тан астам жаңа жыл шыршасының шамы жағылмақ. Осыған байланысты тұрғындар мен қала қонақтары үшін концерттер мен мерекелік шаралар ұйымдастырылады, деп жазды қала әкімдігінің ресми сайты.
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және келушілер үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында іс-шаралар өтетін уақытта «Астана Арена» стадионының маңында көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Шектеулер «Алау» мұз сарайы жағындағы көше мен «Астана Арена» стадионының шығыс жағындағы көшеге қатысты болады.
Қозғалыс шектеулері шырша шамын жағу басталғанға бірнеше сағат бұрын күшіне енеді және барлық мерекелік іс-шара аяқталған соң алынады.
Жүргізушілер алдын ала жүру бағытын жоспарлауы және жол қозғалысының ұйымдастырылуындағы өзгерістерді ескеруі қажет.
Айта кетейік, Алматының барлық ауданында жаңа жылдық шыршаның шамы бір уақытта жағылды.
СҚО-да шырша сатушылар бақылауға алынды.