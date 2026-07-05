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    Астанада Сығанақ көшесінің учаскесі уақытша жабылады

    АСТАНА. KAZINFORM — 5-7 шілде аралығында Сығанақ көшесінде Арыс көпірінен (М-3) Түркістан көшесіне дейінгі учаскеде жол жабынының үстіңгі қабатын төсеу жұмыстары жүргізіледі.

    дорожные знаки лента жол белгілері
    Фото: Kazinform

    Осыған байланысты автокөлік құралдарының қозғалысы жолдың бір жағымен екі бағытта ұйымдастырылады.

    Осы ретте жарияланымда көрсетілген оң жақ съездер көлік қозғалысы үшін жабық болады.

    — Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерден өз бағыттарын алдын ала жоспарлап, жол қозғалысын ұйымдастырудағы ықтимал өзгерістерді ескерулерін сұраймыз, — делінген хабарламада.

    Айта кетелік Астанада Сығанақ көшесінің бір бөлігі ішінара жабылатыны туралы жазған едік.

    Астана Жол жабылды Жөндеу жұмыстары
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар