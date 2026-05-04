KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Астанада топтасқан жастар бір жасөспірімді соққыға жыққан

    АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласы Конституция көшесінде «Ильяс» дүкенінің маңында жас жігіт аяусыз соққыға жығылған. Зардап шегушінің туыстарының айтуынша, оқиғаға шамамен 40 адамның қатысы бар болуы мүмкін.

    школа
    Фото: freepik.com

    Салдарынан жасөспірімнің мұрны сынған, сондай-ақ бір тісі түсіп қалған.

    Полиция департаментінің мәліметі бойынша, аталған факті бойынша денсаулыққа қасақана зиян келтіру бабымен қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаға қатысы бар тұлғалар анықталып, Сарыарқа ауданы полиция басқармасына жеткізілген.

    — Жанжал тұрғын үй ауласында жастар арасында туындаған. Оқиға салдарынан кәмелетке толмаған азамат жарақат алған. Оған медициналық көмек көрсетіліп, дәрігерлік тексеруден кейін үйіне жіберілген, — делінген хабарламада.

    Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері оқиғаның барлық мән-жайын анықтау мақсатында тергеу амалдарын жүргізіп жатыр.

    Айта кетейік, Алматыда жаппай төбелес кезінде екі жасөспірім мерт болды.

    Астана Денсаулық Оқиға Полиция Төбелес жасөспірім
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
    Авторлар