Астанада тректегі велоспорттан ел чемпионаты басталды
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада тректегі велоспорттан Қазақстан Республикасының чемпионаты басталды.
Бұл турнир аясында алғашқы жүлдегерлер анықталды.
Ерлер арасындағы омниум дисциплинасында Андрей Чугай (Ақмола облысы) топ жарды. Екінші орынға Данияр Шаяхметов (Солтүстік Қазақстан облысы) ие болса, Дмитрий Резанов (Астана) үздік үштікті түйіндеді.
Айта кетейік, ел біріншілігі — 2026 жылғы Азия ойындарына дайындықтың маңызды бөлігі.
Еске салайық, бұған дейін қазақстандық спортшылар пара оқ атудан әлем кубогында 4 медаль еншілегенін хабарлағанбыз.