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    Астанада туберкулезге шалдыққан балаға қатысты тексеру басталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Астанада туберкулезге шалдыққан балаға қатысты арнайы комиссия құрылды. Қазір осы жағдайдың мән-жайын анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр.

    рентген врачи
    Фото: freepik

    Бұл туралы Kazinform агенттігінің сауалына жауап берген Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы мәлімдеді.

    Басқарманың мәліметінше, комиссия құрамына Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының штаттан тыс бас мамандары – педиатр, фтизиатр, пульмонолог, сондай-ақ сәулелік және функционалдық диагностика маманы енгізілген.

    Сонымен қатар тексеру жұмысына ҚР Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығының және ҚР ДСМ Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің мамандары тартылады.

    – Баланың туберкулезге шалдығуына байланысты арнайы комиссия құрылды. Оның құрамына Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының штаттан тыс бас мамандары енгізілді. Сонымен қатар комиссия жұмысына Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы мен Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мамандары тартылады. Қазіргі уақытта тиісті жұмыс басталды, – деп мәлімдеді Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

    Еске салайық, бұған дейін Астанадағы №1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасының медицина қызметкерінен туберкулез анықталғаны хабарланған болатын. 

    Астана Бала Туберкулез
    Венера Жоламанқызы
    Венера Жоламанқызы
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