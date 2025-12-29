KZ
    10:20, 29 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Астанада түнгі клубта жастар арасында жанжал туындап, 18 жастағы жігіт мерт болды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қасақана ауыр дене жарақатын салу салдарынан жәбірленушінің қаза болуына байланысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Полиция қызметкерлері екі күдіктіні ұстап, уақытша ұстау изоляторына қамады.

    ІІМ
    Фото: Абай облысы ПД

    – Алдын ала мәліметке сәйкес, түнгі ойын-сауық орындарының бірінің маңында жастар арасында жанжал шығып, ол төбелеске ұласқан. Соның салдарынан 18 жастағы азамат алған жарақаттарынан көз жұмды. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы анықталып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, – делінген Астана қаласының полиция департаменті таратқан хабарламада.

    Сонымен қатар ведомство азаматтарды ойын-сауық мекемелеріне барған кезде қоғамдық тәртіп талаптарын сақтауға және жанжалдан аулақ болуға шақырды. 

    – Заңға қайшы кез келген әрекет үшін қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілік көзделген, – деді полиция департаменті.

    Бұған дейін Алматының Бостандық ауданындағы ойын-сауық орындарының бірінің маңында бірнеше адамның бір ер азаматты соққыға жыққанын жазғанбыз. 

    Сонымен қатар Оралда колледждің екі студенті төбелесіп, ауруханаға түскен еді.

    Еске салсақ, Шымкент қаласындағы сауда-ойын-сауық орталықтарының бірінің маңында болған жасөспірімдер арасындағы төбелесте қару қолданылған болуы мүмкін деген қауесет қылмыстық іс қозғауға себеп болды.

    Қақтығысқа қатысқан барлық тұлғалар ұсталды. 

    Астана Оқиға Қылмыс Полиция
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
    Автор
