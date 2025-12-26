Астанада тұрғындарды тіркеу: бір адамға неше шаршы метрден есептелетіні бекітілді
АСТАНА. KAZINFORM — Астана қалалық мәслихаты тұрғылықты және уақытша тұру орны бойынша жаңа тіркеу нормасын бекітті. Енді әрбір 15 шаршы метр пайдалы тұрғын алаңына бір адамнан артық тіркелуге рұқсат етілмейді , деп хабарлайды Kazіnform.
Құжатты депутаттарға Астана қаласының Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының басшысы Ерлан Жүсіпов таныстырды. Оның айтуынша, 2026 жылдың тамызынан бастап тіркеу нормативін белгілеу өкілеттігі мәслихатқа беріледі.
— Нормативтің басты мақсаты — тұрғындарды тіркеу тәртібін жүйелеу және қала инфрақұрылымына түсетін әлеуметтік жүктемені азайту. Енді бір адамға 15 шаршы метр тұрғын алаңы есептеледі. Бұл шектеу бірге тұратын ерлі-зайыптыларға, балаларға және жақын туыстарға қолданылмайды, — деді Ерлан Жүсіпов.
Мәслихатта атап өтілгендей, жаңа норма бір пәтерде ондаған, тіпті жүздеген адамның тіркелуіне жол бермеуге мүмкіндік береді.
