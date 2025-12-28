10:45, 28 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Астанада үш қабатты ғимараттан өрт шықты
АСТАНА. KAZINFORM – ТЖМ өрт сөндірушілері өртті сөндіріп жатыр.
Осы сәтте ТЖМ өрт сөндірушілері Астана қаласы Сарыарқа ауданы Ықылас Дүкенұлы көшесінде орналасқан 3 қабатты ғимараттың өртін сөндіріп жатыр.
Оқиға орнында құтқарушылар жоғары дәрежеде жұмыс істеп жатыр. Зардап шеккендер туралы ақпарат 112-ге түскен жоқ.
Өрт сөндіру оқпандары енгізілді, судың үздіксіз берілуі қамтамасыз етілді.
Оқиға орнында өрт сөндіру штабы құрылды, өртті сөндіруге 100 жеке құрам мен 24 техника жұмылдырылды.
Айта кетелік Астанадағы мейрамханалардың бірі өртке оранған еді.