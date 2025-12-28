KZ
    Астанада үш қабатты ғимараттан өрт шықты

    АСТАНА. KAZINFORM – ТЖМ өрт сөндірушілері өртті сөндіріп жатыр.

    Фото: ТЖМ

    Осы сәтте ТЖМ өрт сөндірушілері Астана қаласы Сарыарқа ауданы Ықылас Дүкенұлы көшесінде орналасқан 3 қабатты ғимараттың өртін сөндіріп жатыр.

    Фото: ТЖМ

    Оқиға орнында құтқарушылар жоғары дәрежеде жұмыс істеп жатыр. Зардап шеккендер туралы ақпарат 112-ге түскен жоқ. 

    Фото: ТЖМ

    Өрт сөндіру оқпандары енгізілді, судың үздіксіз берілуі қамтамасыз етілді.

    Фото: ТЖМ

    Оқиға орнында өрт сөндіру штабы құрылды, өртті сөндіруге 100 жеке құрам мен 24 техника жұмылдырылды.

    Фото: ТЖМ

    Айта кетелік Астанадағы мейрамханалардың бірі өртке оранған еді

