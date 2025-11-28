KZ
    18:05, 28 Қараша 2025 | GMT +5

    Астанада үш жаңа автобус бағдары іске қосылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада 29 қарашадан бастап қоғамдық көліктің желісіне үш жаңа маршрут қосылады, деп хабарлайды CTS.

    Астана автобус погода снег ауа райы қар
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Бағдарлар бағыттары:

    * № 65 бағдар – Болашақ көшесі – «Отау» шағын ауданы;
    * № 68 бағдар – «Газмашаппарат» АҚ – «Бағыстан» тұрғын үй кешені;
    * № 78 бағдар – Ұлттық шұғыл медициналық үйлестіру орталығы – № 64 мектеп-лицейі қатынасымен жүреді.

    Жаңа бағдарлар елорданың бірқатар маңызды нысаны арқылы жүреді.

    Мысалы, №65 бағдар жаңадан ашылған С.Шаймерденов көшесімен қатынайды, №68 бағыты «Бағыстан»ТК қаланың оң жағалауымен байланыстырып, К.Әзірбаев және М.Жұмабаев көшелерін қоғамдық көлікпен қамтамасыз етеді.

    Жаңа бағыттардың жұмысы жолаушылар тасымалының сапасын арттыруға және қоғамдық көлікпен қамтуды жақсартуға бағытталған.

    Қозғалыс сызбаларын Avtobys қосымшасынан көре аласыздар. 

    Астанада үш жаңа қоғамдық көлік бағдары іске қосылады
    Фото: CTS
    Астанада үш жаңа қоғамдық көлік бағдары іске қосылады
    Фото: CTS

    Елорданың жасыл аймағына қойылатын санитарлық талаптар күшейтіледі

