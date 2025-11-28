KZ
    16:20, 28 Қараша 2025 | GMT +5

    Елорданың жасыл аймағына қойылатын санитарлық талаптар күшейтіледі

    АСТАНА. KAZINFORM — Астана іргесіндегі жасыл белдеуді сақтау және қорғау мақсатында санитарлық талаптар қатаңдайды. Бұл туралы Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасының басшысы Дәулет Досқұлов мәлім етті. 

    Астана
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    — Санитарлық қорғауға 4 жасыл аймақ алынады. Ол демалыс аймақтары, серуендеу аймақтары, фауна аймағы, қайта қалыптастыру аймағы. Санитарлық ережелер 7 тарау, 31 тармақтан тұрады, — деді Дәулет Досқұлов қалалық мәслихаттың кезектен тыс сессиясында.

    Оның айтуынша, елорда тұрғындары мен қонақтары жасыл аймақтарда емін-еркін қыдырып, демала алады, ең бастысы санитарлық талаптарды сақтау қажет.

    — Санитарлық қорғауға алынған жасыл аймақтар аумағында мал жаюға, қоқыс жинауға, жасыл аймақ аумағындағы аң-құстарды аулауға және басқа да ландшафтқа зияны тиетін іс-шаралар өткізуге тыйым салынады. Талаптар бұзылған жағдайда әкімшілік және қылмыстық кодекс аясында жауапкершілік қарастырылған. Елорда іргесіндегі жасыл аймақ қолдан жасалынғанымен ол ерекше ландшафт, ол қаланы жел мен шаңнан қорғайды, — деп толықтырды басқарма басшысы.

    Спикер келтірген мәліметке сүйенсек, Астана іргесінде жасыл аймақтың көлемі 14,7 гектар, ол жерге 14,6 әртүрлі көшет отырғызылған.

    Айта кетсек, жақында Астананың жасыл белдеуіне жүздеген қырғауыл жіберілді

    Астана Санитария Табиғат Экология Жасыл экономика Қоқыс
