Астанада жаңа саябағы мен демалыс аймағы бар қоғамдық кеңістік салынып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — «Даму» паркі спортты, мәдениетті және табиғатты біріктірген бірегей кеңістік болмақ, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Астанада қоғамдық кеңістіктер белсенді түрде дамып, қала тұрғындары үшін таза ауада демалуды қолжетімді әрі жайлы болып келеді. Қаладағы алты ауданның бәрінде жұмыс жүргізіліп жатыр. Соның ішінде Есіл ауданында тағы бір демалыс орнының құрылысы басталды.
— Парк ортасында жасанды тоған пайда болады. Бүкіл аумақ шеңбер түрінде жобаланып, табиғат, сәулет пен адамның үйлесімін айқындайды. Парк белсенді демалысқа арналған әртүрлі аймақтарды қамтиды. Жастар мен спорт сүйер қауым үшін скейт-парк, велотрек, роллердром, мұз айдыны, сырғанақтар, баскетбол алаңы және воркаут-аймақ қарастырылған. Отбасылық демалыс үшін заманауи ойын алаңдары салынады, ал мәдени шараларға арналып амфитеатр мен DJ-станция орнатылады. Қонақтардың қолайлылығы үшін кофеханалар мен шағын сауда павильондары орнатылады, — делінген хабарламада.
Ал жаяу демалысты ұнататындар үшін серуендеу аллеялары, жасыл аралшықтар және кітап оқуға не кездесуге ыңғайлы әрі жайлы орындар қарастырылған. Тоғанның айналасына жаяу жүргіншілер мен велосипед жолдары салынып, келушілерге әсем ортада серуендеуге және велосипед тебуге мүмкіндік береді. Парк жанынан фитнес-орталық салу да жоспарланып отыр. Ол спорттық инфрақұрылымды толықтырып, бірыңғай кластердің бір бөлігіне айналмақ.
«Даму» паркі спортты, мәдениетті және табиғатты біріктірген бірегей кеңістік болмақ. Су мен шеңбер — концепцияның басты элементтері өмір мен үйлесімді бейнелейді. Осылайша парк астаналықтар мен қала қонақтары үшін жаңа тартымды орынға айналады.
Еске сала кетсек, биыл елордада шамамен 170 аула мен қоғамдық кеңістікті (саябақтар, гүлзарлар, желекжолдар) абаттандыру жұмысы жүргізілуде. Бұл жұмыс қаланың барлық ауданын, оның ішінде тұрғын алаптарды да қамтиды. Қазіргі уақытта оның басым бөлігі аяқталды.
Бұған дейін Астанада Конституция күні қарсаңында жаңа саябақ ашылғанын жазғанбыз.