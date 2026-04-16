KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:44, 16 Сәуір 2026 | GMT +5

    Астанада жасөспірім мен мектеп қызметкері төбелесті

    АСТАНА. KAZINFORM — Елордадағы мектептердің бірінің аумағында жасөспірім мен қызметкер арасында жанжал туындап, ол төбелеске ұласты.

    Фото: Видеодан скрин

    Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, 17 жастағы жасөспірім автокөлікпен оқу орнының аумағына заңсыз кірген. Мектеп қызметкерінің ескертуіне ол агрессивті түрде жауап беріп, соның салдарынан жанжал туындаған.

    Оқиғаға байланысты жүргізілген тексеру нәтижесінде барлық қатысушы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сот шешімімен кәмелетке толмаған жасөспірім мен мектеп қызметкері ұсақ бұзақылық жасағаны үшін кінәлі деп танылды. Сонымен қатар, көлік жүргізушісі жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін жауапқа тартылды.

    Сондай-ақ жасөспірімнің ата-анасын бала тәрбиесіне тиісінше көңіл бөлмегені үшін жауапкершілікке тарту мәселесі қарастырылып жатыр.

    Айта кетейік, бұған дейін Жамбыл облысында жасөспірімдер арасындағы төбелестен кейін оқушы ауыр жарақат алып, бір көзінен айырылғаны хабарланған.

    Венера Жоламанқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар