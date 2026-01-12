Астанада жедел жәрдем станциясынан 850 млн теңгені ұрлау схемасы анықталды
АСТАНА. KAZINFORM — Елорда прокуратурасы Астана қаласы бойынша ҰҚК-нің департаментімен бірлесіп 2020-2023 жылдар аралығында жедел медициналық жәрдем станциясының бюджет қаражатын жымқыру схемасының жолын кесті. Бұл туралы Бас прокуратура мәлім етті.
Арнайы прокурорлардың басшылығымен ведомствоаралық жедел-тергеу тобы құрылды. Прокурорлар санитарлық автокөліктің бөлшектерін заңсыз есептен шығару және жалған қызмет көрсету шарттарын жасасу фактілерін анықтады.
Соның нәтижесінде жұмыс істейтін автокөліктердің саны азайып, қалғандары қосалқы бөлшектерді жымқыру салдарынан пайдаланудан шығарылған.
— Қазіргі уақытта «103» автопаркі толығымен қалпына келтірілді. 4 қызметкер, оның ішінде 2 орта буынды басшылар мен станция директоры ұсталды. Көрсетілген тұлғалардың әрекеттерінен мемлекетке 850 млн. теңге сомасында аса ірі залал келтірілген, — делінген хабарламада.
Олардың іс-әрекеттері Қылмыстық кодекстің «Кiнәлiге сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен, өзінің қызмет бабын пайдалана отырып жасаған аса ірі мөлшерде бірнеше рет иемденiп алу», яғни ҚК-нің 189-бабы 4-бөлігі 2) тармағы, 189-бабы 3-бөлігі 1), 2), 3) тармақтары бойынша сараланды.
Қылмыстық іс сотқа жолданды.
