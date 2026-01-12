KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:15, 12 Қаңтар 2026 | GMT +5

    БҚО-да Мемлекеттік кіріс департаментінің басқарма басшысы парамен ұсталды

    АСТАНА. KAZINFORM — ҰҚК Cыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі мемлекеттік шекара арқылы тауарды заңсыз импорттау арнасының жолын кесті. Бұл туралы құқық қорғау органының баспасөз қызметі мәлім етті.

    жемқорлық
    Фото: Kazinform

    Соттың санкциясымен Батыс Қазақстан облысы Мемлекеттік кіріс департаментінің басқарма басшыларының бірі мен елорда тұрғыны ұсталып, қамауға алынды.

    — Көрсетілген тұлғалар ақшалай сыйақыға елге халық тұтынатын тауарларды кедергісіз әкелу үшін шетелдік азаматтарға көмек көрсеткен. Олардың 100 млн теңгеден астам пара алғаны процестік тұрғыда құжатта көрсетілген, — делінген хабарламада. 

    Алдын ала есеп бойынша мемлекетке келтірілген шығын 1,9 млрд теңгені құрады.

    Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

    Бұған дейін Былтыр Қазақстанда 20 қылмыстық топтың әрекеті тоқтатылғанын жазған едік.

    Тегтер:
    Мемлекеттік кірістер Батыс Қазақстан облысы Видео Пара алу ҚР ҰҚК
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар