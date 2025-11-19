KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:44, 19 Қараша 2025 | GMT +5

    Астанадағы екі дәріханаға вирусқа қарсы дәрілердің жаңа партиясы әкелінеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова Үкімет отырысында Астана қаласын вирусқа қарсы дәрілермен қамтамасыз ету 1-2 күннің ішінде толық шешілетінін айтты.

    Дәріхана
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    — Министрлік Астана қаласының ірі дәріхана желілері мен дистрибьюторларымен кездесу өткізді. Халық арасында сұранысқа ие дәрілерге қосымша өтінім берілді. Осыған байланысты 1-2 күннің ішінде 2 айлық қоры жасақталады. Бүгін Астанадағы Zerde және «Медсервис» желілеріне сұранысқа ие дәрілер келіп, дәріханаларға таратылады, — деді ол.

    Ақмарал Әлназарова ауруханаларда аталған дәрілердің қоры жеткілікті екенін атап өтті.

    — Емдеу мекемелерінде вирусқа қарсы және қызу түсіретін препараттардың, жеке қорғаныш құралдары мен дезинфекциялық құралдардың жеткілікті қоры қамтамасыз етілген, — деді министр.

    Бұдан бұрын Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова Үкімет отырысында елдегі эпидемиологиялық ахуал туралы баяндап, вирустардың өршуі желтоқсанның ортасына дейін жалғасуы мүмкін екенін айтты.

    Тегтер:
    Астана Үкімет отырысы Ақмарал Әлназарова Дәрі-дәрмек сырқат Вирус ҚР Денсаулық сақтау министрлігі
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар