ДСМ: Вирустардың өршуі желтоқсанның ортасына дейін жалғасуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова Үкімет отырысында елдегі эпидемиологиялық ахуалды баяндады.
— Жыл сайын республикада ЖРВИ-дің 3,5 млн жағдайы және тұмаудың 2 мыңға дейінгі жағдайы тіркеледі. Ағымдағы эпидемиологиялық маусым басынан ЖРВИ-дің 1 461 мың жағдайы тіркелді, 2024 жылдың өткен кезеңімен салыстырғанда аурушаңдық 20%-ға төмендегені байқалады. Басым бөлігі — 66 пайыздан астамы 14 жасқа дейінгі балалар арасында тіркеліп жатыр. Соңғы аптада республикада вирустық инфекциялардың 183 мың жағдайы тіркеліп, өткен эпидемиологиялық маусымның осындай аптасымен салыстырғанда аурушаңдық 16 пайыз артып отыр, — деді ол.
Министрдің сөзінше, биыл аталған вирустардың таралуы жылдағыдан ерте байқалып отыр.
— Эпидмаусым басталғалы бері тұмаудың А типінің (H3N2 - Қазақстанда 2001 жылдан бері Гонконг тұмауы деп аталады), зертханалық расталған 587 жағдайы, оның ішінде А (H1N1) типінің 3 жағдайы тіркелді. Алдыңғы жылдары тұмау циркуляциясы 43-ші, 51-ші апталарда, жаңа жылға таман өсу байқалса, биыл ерте анықталып, 41 аптада басталды, яғни қазан айының бірінші жартысына сәйкес келіп отыр. Болжам бойынша өсім желтоқсан айының ортасына дейін сақталуы мүмкін, — деді Ақмарал Әлназарова.
Осыған дейін Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Әсел Қыдырәлиева елімізде жаңа тұмау штамы тарап жатқан жоқ, эпидемиологиялық жағдай тұрақты екенін хабарлаған еді.