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    Астанадағы қоқыс полигонынан өрт шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Байқоңыр ауданы Алаш тас жолының бойында орналасқан қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны аумағында қоқыс өртке оранды. Бұл туралы ТЖМ мәлім етті.

    Астанадағы қоқыс полигонында өрт шықты
    Фото: ТЖМ

    Оқиға орнында ТЖМ мен ЖАО күштері мен құралдары жұмыс істеп жатыр. Өртті сөндіруге 100-ге жуық жеке құрам мен 47 бірлік арнайы техника жұмылдырылды.

    Өртті сөндіру жұмыстары қою түтін мен қатты тұрмыстық қалдықтардың жану ерекшеліктеріне байланысты күрделене түскен.

    — Өрт сөндірушілер тілсіз жауды сөндіру үшін барлық қажетті шараларды қабылдап жатыр. Жағдай бақылауда. Өртті сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр, — делінген хабарламада.

    Айта кетейік, Қазақстанда бір күнде 4 орман өрті тіркелді.

    Астана Оқиға Өрт Экология Қоқыс
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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