    15:04, 17 Наурыз 2026 | GMT +5

    Астанадағы тестілеу орталығында өрт шыққаны рас па

    АСТАНА. KAZINFORM — Тестілеу орталықтарының бірінде төтенше жағдай болды. Соған байланысты мекеме басқа ғимаратқа көшірілді. Бұл жөнінде Ұлттық тестілеу орталығы ресми сауалымызға жолдаған жауабында мәлімдеді. 

    Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

    — 8 наурызда Астана қаласы Т. Жүргенов көшесі 18/2 мекенжайы бойынша орналасқан аймақтық тестілеу орталығында төтенше жағдай болды. Осыған байланысты тестілеу орталығы басқа мекенжайға көшірілді. Барлық өзгеріс туралы ақпарат тест тапсырушылардың жеке кабинетінде (app.testcenter.kz) жарияланады, сондай-ақ талапкерлер мен ата-аналарға SMS-хабарлама жіберіледі, — делінген хабарламада.

    Фото әлеуметтік желіден

    Сонымен бірге орталықтың мәліметінше, 2026 жылы Ұлттық бірыңғай тестілеудің форматы өзгеріссіз сақталады. ҰБТ құрылымы бұрынғы қалпында қалады: талапкерлер үш міндетті пәнді және таңдауы бойынша екі бейіндік пәнді тапсырады.

    ҰБТ тапсырмаларының жалпы саны — 120. Оның ішінде «Қазақстан тарихы» пәні бойынша 20 тапсырма, «Оқу сауаттылығы» мен «Математикалық сауаттылық» пәндерінен 10 тапсырмадан, сондай-ақ екі бейіндік пәннің әрқайсысынан 40 тапсырмадан беріледі. ҰБТ бойынша ең жоғары балл да өзгермейді 140 балл болып қала береді.

    Айта кетейік бұған дейін наурызда 67 мың талапкер ҰБТ тапсырғанын жазғанбыз.

    Алпамыс Файзолла
