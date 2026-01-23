Астанадан Қысқы Олимпиадаға қанша спортшы қатысады
АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылы Италияда өтетін XXV қысқы Олимпиада ойындарына елордадан төрт спортшы қатысады. Бұл туралы Астана қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары Азамат Ағзамов АКҚ-да өткен баспасөз конференциясында мәлімдеді.
Оның айтуынша, Астана қаласының спортшылары төрт жылдықтың басты додасына жоспарлы түрде дайындалып жатыр.
– 2026 жылғы 6–22 ақпан аралығында Италияның Милан және Кортина-д’Ампеццо қалаларында өтетін Қысқы Олимпиада ойындарына дайындық бекітілген жоспарға сәйкес жүргізіліп жатыр. Астана қаласының спортшылары ұлттық құрама сапында жоғары нәтижелер көрсетуге ниетті, – деді Азамат Ағзамов.
Спикердің мәліметінше, Олимпиада ойындарына әлемнің 93 елінен 3 500-ден астам спортшы қатысады деп жоспарланып отыр. Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасы атынан 36 спортшы ел намысын қорғайды.
Астана қаласынан Қысқы Олимпиада ойындарына үш спорт түрі бойынша төрт спортшы жолдама алған. Атап айтқанда, шорт-трек, конькимен жүгіру және мәнерлеп сырғанау спортынан елордалық спортшылар бақ сынайды.
– Шорт-трек бойынша Қазақстан ұлттық құрамасының жетекші спортшыларының бірі Абзал Әжіғалиев 500 метр қашықтықта және аралас эстафетада өнер көрсетеді. Бұл оның Олимпиада ойындарына төртінші рет қатысуы. Әйелдер арасындағы жеке мәнерлеп сырғанаудан София Самоделкина Қазақстан атынан сынға түседі. Ал конькимен жүгіру спорт түрінен Елизавета Голубева мен Кристина Силаева жарыстарға қатысады, – деп қорытындылады Азамат Ағзамов.
Еске сала кетейік екі аптадан соң XXV қысқы Олимпиада басталады. Ол 6-22 ақпан аралығында Милан мен Кортина-д’Ампеццода өтеді.