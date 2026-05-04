Астананың қай аудандарында жаңа саябақтар мен алаңдар салынады
АСТАНА.KAZINFORM - Астананың жаңа бас жоспарына сәйкес, 2035 жылға дейін Астанада шамамен 750 аула мен қоғамдық кеңістік абаттандырылады. Қала әкімшілігі Kazinform-ның ресми сауалына жауап ретінде жаңа саябақтар мен алаңдар салынатын аудандарды жариялады.
Жаңа бас жоспарға сәйкес, мыңжылдық аллеясындағы үш жаңа жоба алғашқылардың бірі болып салынады:
- Қуанышбаев театрының алдындағы алаң;
- вокзал маңындағы саябақ;
- «Нұрлы жол» теміржол вокзалының аумағы.
Көлік жүрмейтін Greenline жаяу жүргіншілер бульварының (екінші кезең) құрылысы Төле би көшесінен Әнет Баба көшесіне дейін және Күлтегін көшесінен Айтматов көшесіне дейін жалғасады. Жоба кешенді көгалдандыруды, тоғандар жүйесін, ойын және спорт алаңдарын қамтиды. Өзгерістер қаланың негізгі көшелеріне де әсер етеді. Қалдаяқов, Кенесары және Құдайбердіұлы көшелері, сондай-ақ Мәңгілік ел, Қабанбай батыр, Момышұлы және Ұлы Дала даңғылдары жаяу жүргіншілер үшін ыңғайлы болады. Бұл көшелерде кешенді көгалдандыру жұмыстары жүргізіледі.
Есіл өзені бойындағы саябақ кластеріне ерекше назар аударылады.
Бейбітшілік және келісім саябағының екінші кезеңі жаңа Конгресс орталығына қарай салынады.
Президент саябағын жақсарту жұмыстары жағалау мен субұрқақ айналасындағы аумақ, сондай-ақ Қалалық романтикалық саябақтың екінші кезеңі сияқты тұжырымдама бойынша жалғасады.
Қаланың әрбір ауданында үлкен қоғамдық кеңістіктер мен даңғылдардан басқа, жергілікті маңызы бар аумақтар мен көшелер абаттандырылады.
Нұра ауданында астана циркінің аумағы функционалдық тұрғыдан алуан түрлі болады, көгалдандырудан басқа да тыныш аймақтар құру жұмыстары жүргізіледі. Мадрид және Копенгаген тұрғын үй кешендерінің жанында жаңа қоғамдық кеңістіктер салынады.
Сондай-ақ, Айтматов көшесі, 38 мекенжайында Памир саябағы мен Ұлттық ғарыш орталығының жанындағы Тұран даңғылы бойында инвесторлар саябағының құрылысы жоспарланған.
Есіл ауданында Сауран және Орынбор көшелері бойында жаңа жаяу жүргіншілер орындары жоспарланған. Алматы ауданында Сәтпаев көшесі мен Момышұлы даңғылының қиылысындағы тұрғын үй кешенінің орнына саябақ салынады. Құдайбердіұлы көшесінің бойында да үш жаңа саябақ пайда болады.
Сарайшық ауданында Қошқарбаев даңғылы абаттандырылады. Сарыарқа ауданында Көктал саябағының екінші бөлігі, сондай-ақ бірқатар жергілікті саябақтар абаттандырылады. Негізгі жобаларға Кенесары көшесін жаңарту және Шахматистов пен Футболистов алаңдарын құру кіреді.
Байқоңыр ауданында да жұмыс жалғасады: №119 мектептің жанында, Пушкин көшелері (2, 4, 6), Кенесары-Пушкин (Студенттер үйі) бойында және Ж. Тархан мен А. Жұбанов көшелерінің арасында жаңа алаңдар пайда болады.
Нәтижесінде, 2035 жылға қарай қаладағы жасыл кеңістікті 19 шаршы метрге дейін арттыру жоспарланған.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Астанада 173 аула мен қоғамдық кеңістік абаттандырылатыны хабарланған.