    11:03, 23 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Астана мен Көкшетауда екінші ауысым оқушылары да онлайн оқитын болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін елордада екінші ауысымның 0-6 сынып оқушылары қашықтан оқиды, деп хабарлайды қалалық білім басқармасының баспасөз қызметі.

    Буран зима боран қыс метель люди адамдар отмена занятий в школах мектептердегі сабақтарды тоқтату
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — 2026 жылғы 23 қаңтар күні ауа райының қолайсыздығына байланысты екінші ауысымның 0-6 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, — делінген хабарламада.

    Сонымен қатар Көкшетау қаласының білім бөлімінің мәліметінше, ауа температурасының -27,4 градусқа түсуіне, желдің 3 м/с жетуіне байланысты екінші ауысымның 1-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады.

    Бұдан бұрын Павлодарда 0–4 сынып оқушылары онлайн оқитынын жазған болатынбыз.

    Сондай-ақ Астанада бірінші ауысым оқушылары онлайн оқитынын хабарлаған едік

    Тегтер:
    Көкшетау Астана Білім Мектеп Ауа райы Ақмола облысы Қашықтан оқыту
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
