Астаналықтардың салық берешегі 3 миллиард теңгеден асты
АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласында 60 мыңнан астам салық төлеушінің көлік және мүлік салықтары бойынша 3 млрд 89 млн теңге көлемінде берешегі бар. Бұл туралы Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің өндірістік емес төлемдер басқармасының басшысының міндетін атқарушы Алтынгүл Тоқаева хабарлады.
— 2026 жылғы 5 наурыздағы жағдай бойынша Астана қаласында 60 393 салық төлеушінің көлік және мүлік салықтары бойынша 3 млрд 89 млн теңге көлемінде берешегі бар. Оның негізгі бөлігі көлік құралдары салығына тиесілі, бұл сома 2 млрд 750 млн теңгені құрайды, — деді Алтынгүл Тоқаева Астана қаласының коммуникациялар қызметінде өткен брифингте.
Оның айтуынша, Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес салық салу объектісі өз меншігінде болатын жеке тұлғалар көлік салығын төлейді. Сонымен қатар, Қазақстан аумағында тіркелген немесе есепте тұрған барлық көлік құралдары (тіркемелерді қоспағанда) салық салу объектісі болып саналады.
— Көлік құралдары салығын уақытында төлеу салықтық берешектің пайда болуына жол бермейді және қосымша қаржылық шығындардың алдын алады. Сондықтан азаматтарға өз салық міндеттемелерін алдын ала тексеріп, төлемдерді уақытында жүргізу аса маңызды, — деп атап өтті департамент өкілі.
Еске сала кетейік, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңа Салық кодексіне сәйкес көлік салығын есептеу тәртібі өзгерді.