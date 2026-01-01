KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    00:30, 01 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Астананың қос жағалауында ауқымды отшашу өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға қараған түні елордада демеушілердің қаражаты есебінен мерекелік жаңажылдық отшашу атылды.

    Астананың қос жағалауында ауқымды отшашу өтті
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Отшашу Астананың қос жағалауында — Ботаникалық бақ пен «Атырау» көпіріне іргелес аумақтарда ұйымдастырылды.

    отшашу
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Жаңбыр аралас қар мен желге қарамастан, отшашу тамашалауға келген адамдар қарасы көп болды.

    отшашу
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Елорда тұрғындары мен қонақтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында отшашу кезінде «Атырау» көпірі маңындағы мұзына шығуға тыйым салынды.

    отшашу
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Сонымен бірге, 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға дейін Астананың барлық 6 ауданында жаңажылдық мерекелік концерт өтті. Сағат 21:00-де «Қазақ елі» монументінің жанындағы алаңда, «EXPO» аумағында, сондай-ақ қалалық алаңда шығармашылық ұжымдар мен қазақстандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен жаңажылдық мерекелік концерт өтті.

    отшашу
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Іс-шараға отандық эстрада жұлдыздары — Зарина Омарова, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Сәкен Майғазиев, Қазыбек Құрайыш, Серік Ибрагимов, Жұбаныш Жексенұлы, Ақбота Керімбекова, «Меломен», «Бәйтерек» топтары және басқа да әртістер қатысты.

    отшашу
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    отшашу
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Алғаш рет Jibek Joly радиосынан Президенттің жаңа жылдық құттықтауы берілді. Осылайша, жаңа жылды жол үстінде қарсы алған қазақстандықтар Мемлекет басшысының құттықтауын 101.4 FM жиілігінен тыңдай алды.

    отшашу
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    отшашу
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Сондай-ақ, ауа райына байланысты елорданың коммуналдық қызметтері күшейтілген жұмыс режиміне көшті.

    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
    Автор
