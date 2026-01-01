Астананың қос жағалауында ауқымды отшашу өтті
АСТАНА. KAZINFORM — 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға қараған түні елордада демеушілердің қаражаты есебінен мерекелік жаңажылдық отшашу атылды.
Отшашу Астананың қос жағалауында — Ботаникалық бақ пен «Атырау» көпіріне іргелес аумақтарда ұйымдастырылды.
Жаңбыр аралас қар мен желге қарамастан, отшашу тамашалауға келген адамдар қарасы көп болды.
Елорда тұрғындары мен қонақтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында отшашу кезінде «Атырау» көпірі маңындағы мұзына шығуға тыйым салынды.
Сонымен бірге, 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға дейін Астананың барлық 6 ауданында жаңажылдық мерекелік концерт өтті. Сағат 21:00-де «Қазақ елі» монументінің жанындағы алаңда, «EXPO» аумағында, сондай-ақ қалалық алаңда шығармашылық ұжымдар мен қазақстандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен жаңажылдық мерекелік концерт өтті.
Іс-шараға отандық эстрада жұлдыздары — Зарина Омарова, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Сәкен Майғазиев, Қазыбек Құрайыш, Серік Ибрагимов, Жұбаныш Жексенұлы, Ақбота Керімбекова, «Меломен», «Бәйтерек» топтары және басқа да әртістер қатысты.
Алғаш рет Jibek Joly радиосынан Президенттің жаңа жылдық құттықтауы берілді. Осылайша, жаңа жылды жол үстінде қарсы алған қазақстандықтар Мемлекет басшысының құттықтауын 101.4 FM жиілігінен тыңдай алды.
Сондай-ақ, ауа райына байланысты елорданың коммуналдық қызметтері күшейтілген жұмыс режиміне көшті.