Астананың жаңа келбетін айқындайтын дизайн-код жасалады — Жеңіс Қасымбек
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада 170 қоғамдық кеңістік абаттандырылды, 1,1 млн-нан астам ағаш егілді. Елорда әкімі Жеңіс Қасымбек қалалық ортаны абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарын баяндады.
Әкімнің айтуынша, осы мақсатта елорданың брендбугі, көгалдандыру жарғысы, «Бақшалы қала», «Жаңа келбет», «Жайлы аула», «Реновация» секілді бағдарламалық құжаттар қабылданған. Олар қалалық кеңістікті дамытудың барлық бағыттары бойынша біртұтас тәсілдерді айқындайды.
Биыл қалада 170 қоғамдық кеңістік абаттандырылды, 1,1 млн-нан астам жасыл желек отырғызылды. Бұл жұмыс елорданы көгалдандыру тұжырымдамасына сәйкес жүргізілді, оған күтімнің жаңа стандарттары, дендропландар және ағаштарды цифрлық паспортизациялау кіреді.
— Жекеменшік инвесторлар тарту арқылы пилоттық жоба аясында ескі тұрғын үйлерді қайта жаңғырту жұмыстары басталды. Бұл алдағы жылдары әсіресе ескі үйлері бар аудандарда тұтас кварталдарды жаңартуға мүмкіндік береді. Мысалы Байқоңыр ауданында инвесторларға реновацияға арналған 21 жер учаскесі бөлінген. Келесі жылы осы жерде Асан қайғы көшесін салуды бастау жоспарланып отыр, — деді Ж. Қасымбек Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингіде.
Сонымен бірге, Астананың жаңа келбетін айқындайтын дизайн-код жасалып жатыр. Орталық көшелердің бірінші қатарындағы үйлердің 60 пайызының қасбеттері стандарттарға сәйкес келтіріліп, қаланың визуалды тұтастығы қалыптасып келеді.
— Біз жекелеген абаттандырудан көшіп, «қасбеттен қасбетке» принципі бойынша көшелер кеңістігін кешенді қалыптастыруға бағытталып келеміз. Мұнда жаяу жүргіншілер, велосипедшілер, көлік қозғалысы, жарықтандыру, навигация және көгалдандыру ескеріледі. Инклюзивті ортаны дамытуға басымдық беріліп, барлығына қолжетімді және тең жағдайлар жасалуда. Биыл ашылған Greenline бульвары жобасының бірінші кезеңі осы тәсілдің үлгісі болды. Жолдың орнына жаңбыр бақтары мен жасанды тоғандары бар жаяу жүргіншілер аймағы құрылды, — деді Ж. Қасымбек.
Спорттық жағалау мен Ататүрік жағалауын абаттандыру аяқталды, Ақбұлақ каналы арқылы жаяу жүргіншілер көпірі салынып жатыр. LRT эстакадаларының астындағы аумақтар пайдалы қоғамдық кеңістіктерге айналады.
Бейбітшілік пен келісім паркі, Ақорда алдындағы алаң, Сығанақ көшесі, Мәңгілік Ел даңғылы жобалары да күнделікті пайдалануға ыңғайлы кеңістіктер болады.
Бұған дейін Жеңіс Қасымбек қаладағы медициналық нысандар тапшылығы қалай шешілетінін, қай аудандарда жаңа емханалар ашылатынын айтқан еді.