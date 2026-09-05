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    Ата-ана қандай жағдайда балабақша ваучерінен айырылуы мүмкін

    АСТАНА. KAZINFORM – Елімізде ата-ана балабақша ваучерін белгіленген уақытта растамаса, оның өтініші уақытша тоқтатылады. Алайда оны 28 күнтізбелік күн ішінде бір рет қайта қалпына келтіруге болады. Бұл туралы Kazinform агенттігінің сауалына ҚР Оқу-ағарту министрлігі Мектепке дейінгі білім беру департаментінің директоры Гүлнара Искакова мәлімдеді. 

    Ата-ана қандай жағдайда балабақша ваучерінен айырылуы мүмкін
    Фото: Kazinform/ЖИ

    Министрлік мәліметінше, ваучер алған ата-ана оны 2 жұмыс күні ішінде растауы қажет. Бұдан кейін 5 жұмыс күні ішінде мектепке дейінгі ұйымды таңдап, шартқа қол қоюы керек.

    – Ваучер расталмаған жағдайда өтініштің мәртебесі «белсенді емеске» ауысады және оны 28 күнтізбелік күн ішінде бір рет қалпына келтіруге болады. Ваучерден бас тартылған жағдайда кезектегі өтініш жойылады, – деді спикер.

    Ваучерді сақтап қалу үшін баланың балабақшаға қатысуын растау тәртібін де ескеру қажет. Егер мектепке дейінгі ұйымда қатысуды автоматты есепке алатын электронды жүйе болмаса, ата-ана баланың балабақшаға қатысу табелін келесі айдың 1-і мен 10-ы аралығында ЭЦҚ арқылы растауы қажет

    – Белгіленген мерзімде табель расталмаса, ол автоматты түрде расталған болып есептеледі. Бірақ мұндай мүмкіндік қатарынан екі айдан артық берілмейді. Ал екі айдан артық табельді растамаған жағдайда, ваучер жойылады, - деді департамент директоры.

    Ал баланың қатысуын автоматты түрде есепке алатын жүйе қолданылатын балабақшаларда ата-анадан табельді күн сайын растау талап етілмейді.

    Қазір ваучерлік қаржыландыру пилоты 20 қала мен 23 аудандағы шамамен 6 мың мектепке дейінгі ұйымда іске асырылып жатыр. Жоба аясында 1,2 млн-нан астам ваучер берілген.

    Айта кетейік, бұған дейін ваучерлік жүйенің арқасында балабақша кезегі 85%-дан астамға қысқарғаны хабарланды.

     

    Бала ҚР Оқу-ағарту министрлігі Қаржы Балабақша Ваучер Ата-ана
    Назерке Сүйіндік
    Назерке Сүйіндік
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