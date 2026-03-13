Атақ пен ақша қолдың кірі, ал тарих мәңгі ел есінде қалады – Паралимпиада чемпионы Ербол Хамитов
АСТАНА. KAZINFORM – Италияның Тесеро қаласында өткен жарыста 2026 жылғы қысқы Паралимпиада ойындарының алтын жүлдесін иеленген қазақстандық пара спортшы Ербол Хамитов Kazinform тілшісіне сұхбат беріп, алдағы жоспарларымен бөлісті.
Бүгін Ербол Хамитов Паралимпиада ойындарында алтын медаль жеңіп алды. Бұл жеңіс 2026 жылғы қысқы Паралимпиадада Қазақстанның әнұраны шырқалған алғашқы жағдай болды. Біз алдымен чемпионнан жеңістен кейінгі алған әсерін сұрадық.
– Ербол, жеңіс құтты болсын! Паралимпиадада жақсы нәтиже көрсетуге не әсер етті?
– Паралимпиададағы алғашқы екі пара биатлон жарысы мен үшін сәтсіз өтті. Осы екі жарыстағы қателіктерді жаттықтырушыларыммен ақылдасып отырып түзеттік. Швейцариядағы оқу-жаттығу жиынында Паралимпиадаға дайындықты жалғастырдық. Бізде бірлескен жарыс өтті, ол қудалау жарысы деп аталады. Бұл жарыста спортшылар іріктеу нәтижесіне қарай финишке жеке шығады, әр жіберілген оқ үшін 150 метрлік айыппұл жүгі қосылады. Бүгінгі басты мақсатым жаттығудағыдай дәл ату болды. Турнирдің күйбең тірлігінен алыстап, басқа ойлардан арылып, жаттығудағыдай көңіл-күймен жарысқа шықтым. Нәтижесінде алтын медальге қол жеткіздім.
— Алтын медаль қоржында, ендігі мақсат-жоспарларың қандай?
— Мен бұл жетістікпентоқтап қалмаймын. Жоспарымда жазғы Паралимпиада спортында, атап айтқанда паралимпиадалық каноэде сынға түсіп, жазғы Паралимпиада ойындарына жолдама алу бар. Өз мүмкіндіктерімді толық пайдаланып, бар күшімді саламын. Мен әлі жаспын және еліміздің, әсіресе жас ұрпақтың үмітін ақтауға ұмтыламын. Бай отбасының өкілі емеспін, бірақ өзіме, отбасым мен жақындарыма, сондай-ақ айналамдағы адамдарға көмектесе алатын жағдайға жеткім келеді. Жеңістен кейін де өзімді қатаң бақылауда ұстаймын. Қазақстанның өскелең ұрпағына жақсы үлгі болуға тырысамын. Кейбір спортшылар жеңіске жеткен соң атақ пен даңққа ғана көңіл бөледі, бірақ мен үшін ең маңыздысы – Қазақстан мен әлемдік спорт тарихында өз орнымды сақтау. Атақ пен ақша қолдың кірі, ал тарих мәңгі қалады. Барша қазақстандықтарға қолдаулары үшін алғыс айтамын.
– Тарихта Паралимпиада чемпионы атанған тұңғыш қазақ спортшысы болу сіз үшін қаншалықты маңызды?
– Бұл туралы әлі нақты ойлаған жоқпын. Басты мақсатым – Паралимпиада чемпионы болу. Менің жеңісім – жаттықтырушылар, көмекшілер және кеңесшілерден құралған команда жұмысының нәтижесі. Қиындықтар болды, бірақ біз оларды еңсеріп, жұмысымызды әлі де жалғастырып жатырмыз.
– Сұхбатыңызға рахмет! Алдағы жарыстарда сәттілік серігіңіз болсын!