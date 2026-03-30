Атырау қаласында 9300-ден аса үй жарықсыз қалды
АТЫРАУ.KAZINFORM — Атыраулықтар жаңбыр жауған сайын жарықтың сөніп қалатынын айтып, әлеуметтік желі арқылы шағымданған.
Тұрғындардың айтуынша, Көкарна, Курилкино, Еркінқала, Томарлы ауылындағы және Авангард 3-4, Ракуша, Жұмыскер, Жұлдыз, Береке ықшам ауданында жарық жоқ. «Атырау Жарық» ЖШС қалыпқа келтіру жұмыстарына 8 бригада тартылғанын мәлімдеді.
Электр энергиясыз қалған аумақтар:
— Сағат 19:06–да ПС-18-де КЛ, ВЛ-10 кВ ф.216Д ажыратылды. Томарлы шағын ауданының тұрғындары (жеке тұлғалар — 924, заңды тұлғалар — 111) жарықсыз қалды.
— Сағат 19:08–де ПС-18-де ВЛ-10 кВ ф.208Д ажыратылды. Жұлдыз учаскесінің тұрғындары (жеке тұлғалар — 230, заңды тұлғалар — 31) жарықсыз қалды.
— Сағат 19:12–де ПС-12-де ф.148 ажыратылды. «Қара өзен» учаскесінің тұрғындары (жеке тұлғалар — 233, заңды тұлғалар — 24) жарықсыз қалды.
— Сағат 19:13–те ПС-12-де ВЛ-10 кВ ф.151 (ТКШ балансында) ажыратылды. Атырау шағын ауданының тұрғындары (жеке тұлғалар — 835, заңды тұлғалар — 144) жарықсыз қалды.
— Сағат 19:13–те ПС-12-де ф.153 ажыратылды. Атырау шағын ауданының тұрғындары (жеке тұлғалар — 1608, заңды тұлғалар — 129) жарықсыз қалды.
— Сағат 19:13–те ПС-12-де ф.154 ажыратылды. Атырау шағын ауданының тұрғындары (жеке тұлғалар — 1608, заңды тұлғалар — 129) жарықсыз қалды.
— Сағат 19:13–те ПС-12-де ф.142 ажыратылды. Құрманғазы көшесі бойынша (жеке тұлғалар — 0, заңды тұлғалар — 25) электр энергиясы өшірілді.
— Сағат 19:13–те ПС-12-де ф.146 ажыратылды. «Ескі әуежай» учаскесінің тұрғындары (жеке тұлғалар — 1145, заңды тұлғалар — 142) жарықсыз қалды.
— Сағат 19:13–те ПС-12-де ф.147 ажыратылды. Солтүстік өнеркәсіп аймағының тұрғындары (жеке тұлғалар — 166, заңды тұлғалар — 41) жарықсыз қалды.
— Сағат 19:13–те ПС-7-де ф.705 ажыратылды (ТКШ балансында). «Ет комбинаты» учаскесінің тұрғындары (жеке тұлғалар — 1029, заңды тұлғалар — 156) жарықсыз қалды.
— Сағат 19:31–де ПС-1-де ф.38 ажыратылды. «Контейнерлік» учаскесінің тұрғындары (жеке тұлғалар — 605, заңды тұлғалар — 146) жарықсыз қалды.
— Қолайсыз ауа райының (нөсер жаңбыр) әсерінен электр желілерінде апаттық ажыратулар болды. Апаттардың алдын алу және электр энергиясының ұзақ уақытқа өшірілуіне жол бермеу мақсатында «Атырау Жарық» ЖШС қызметкерлері күшейтілген режимде жұмыс істеуде, — деп мәлімдеді «Атырау Жарық» мекемесінің баспасөз қызметі.
