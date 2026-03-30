БҚО-ның бірнеше ауданында ауыз судың құрамы талапқа сай болмай шықты
ОРАЛ. KAZINFORM — Батыс Қазақстан облысында биылғы бірінші тоқсанда орталықтандырылған сумен жабдықтау нысандарынан санитариялық-химиялық көрсеткіштер бойынша зерттеу үшін 463 сынама алынды.
БҚО санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Гүлдана Керееваның мәлім еткеніндей, зерттеу нәтижесінде 26 сынама немесе 5,6 пайызы сәйкес келмеді.
Оның сөзіне қарағанда, сәйкессіздіктер Ақжайық, Бәйтерек, Теректі аудандарында анықталды.
— Микробиологиялық көрсеткіштерге облыс бойынша барлығы 452 сынама зерттелді, соның біреуі (0,2 пайызы) Жәнібек ауданында талапқа сай болмай шықты. Сонымен қатар орталықтандырылмаған су көздері бойынша санитарлық-химиялық көрсеткіштерге 19 сынама алынып, соның екеуі Қаратөбе ауданында сәйкес келмеді, — деді Г.Кереева.
Оның айтуынша, сәйкес келмейтін сынамалар бойынша шаруашылық жүргізуші субъектілерге сумен жабдықтау нысандарын тазалау, жуу және дезинфекциялау қажеттігі туралы хаттар жіберілді.
Оған қоса биылғы үш айда атмосфералық ауаның жай-күйіне мониторинг жүргізу үшін 8 133 сынама алынып, санитариялық-химиялық көрсеткіштерге зерттелді, оның ішінде шекті рұқсат етілген концентрациядан ауытқу анықталмады.
Департамент мәліметіне сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық мониторинг аясында сыртқы қоршаған ортадан (су, топырақ, атмосфералық ауа) сынамаларды іріктеу тоқсанына кемінде бір рет жүргізіледі. Облыс бойынша сумен жабдықтау бойынша бақылау нүктелерінің барлығы 765 болса, соның 721-і — орталықтандырылған, 44-і — орталықтандырылмаған су көздері.
Атмосфералық ауа сынамаларын іріктеудегі бақылау нүктелерінің саны — 345.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда судан алынған сынамалар сәйкессіздік бар екенін көрсеткенін жазған едік.