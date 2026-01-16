Атырау мен Ақтөбе облыстарында бірқатар жол учаскесі жабылды
АСТАНА. KAZINFORM – Ауа райының қолайсыздығына байланысты Қазақстанның бірқатар өңірінде республикалық маңызы бар автожолдардың жекелеген учаскелерінде қозғалыс уақытша шектелді. Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы хабарлайды.
2026 жылғы 16 қаңтар сағат 03:00-ден бастап барлық көлік түрлері үшін қозғалыс мына өңірлерде тоқтатылды:
Ақтөбе облысында
«Ақтөбе-Қандыағаш-Доссор-Атырау-РФ шекарасы» автожолының 104-337 км аралығы (Қандыағаш қаласы – Атырау облысының шекарасы).
Атырау облысында
«Ақтөбе-Қандыағаш-Доссор-Атырау-РФ шекарасы» автожолының 337-346 км аралығы (Ақтөбе облысының шекарасы – Сағыз ауылы).
Аталған жол учаскелерін қайта ашудың болжамды уақыты – 16 қаңтар сағат 09:00.
«ҚазАвтоЖол» жүргізушілерге жолға шығар алдында жол жағдайын нақтылап алуды және қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауды ұсынады.
Бұған дейін Қазақстанның үш өңірінде автожолдарда қозғалыс шектелгені хабарланған болатын.