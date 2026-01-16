KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    04:07, 16 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Атырау мен Ақтөбе облыстарында бірқатар жол учаскесі жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Ауа райының қолайсыздығына байланысты Қазақстанның бірқатар өңірінде республикалық маңызы бар автожолдардың жекелеген учаскелерінде қозғалыс уақытша шектелді. Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы хабарлайды.

    Жол жабылды
    Фото: Мақсат Шағырбай / Kazinform

    2026 жылғы 16 қаңтар сағат 03:00-ден бастап барлық көлік түрлері үшін қозғалыс мына өңірлерде тоқтатылды:

    Ақтөбе облысында

    «Ақтөбе-Қандыағаш-Доссор-Атырау-РФ шекарасы» автожолының 104-337 км аралығы (Қандыағаш қаласы – Атырау облысының шекарасы).

    Атырау облысында

    «Ақтөбе-Қандыағаш-Доссор-Атырау-РФ шекарасы» автожолының 337-346 км аралығы (Ақтөбе облысының шекарасы – Сағыз ауылы).

    Аталған жол учаскелерін қайта ашудың болжамды уақыты – 16 қаңтар сағат 09:00.

    «ҚазАвтоЖол» жүргізушілерге жолға шығар алдында жол жағдайын нақтылап алуды және қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауды ұсынады.

    Бұған дейін Қазақстанның үш өңірінде автожолдарда қозғалыс шектелгені хабарланған болатын.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы Көлік
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар