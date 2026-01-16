KZ
    Қазақстанның бірнеше өңірінде республикалық маңызы бар жолдар жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Ауа райының қолайсыздығына байланысты Қазақстанның бірқатар өңірінде республикалық маңызы бар автожолдардың жекелеген учаскелерінде қозғалыс уақытша шектелді. Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы хабарлады.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    Атырау облысында

    «Атырау – Орал» автожолының 14-179 шақырым аралығы (Алмалы елді мекені – Индер кенті) жабылды.

    Жолды ашудың болжамды уақыты – 16 қаңтар сағат 08:00.

    Ақтөбе облысында

    «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 776-836 шақырым аралығы (АЗС «ЭКО ойл» – Хромтау қаласы) бойынша қозғалыс тоқтатылды.

    Жолды ашудың болжамды уақыты – 16 қаңтар сағат 09:00.

    Жамбыл облысында

    Республикалық маңызы бар «Меркі – Шу – Бурылбайтал» автожолының 160-268 шақырым аралығы (Бірлік ауылы – Бурылбайтал ауылы) жабылды.

    Жолды ашудың болжамды уақыты – 16 қаңтар сағат 09:00.

    «ҚазАвтоЖол» жүргізушілерді алыс сапарға шықпас бұрын жол жағдайын нақтылап алуға және қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырды.

    Бұған дейін бүгін Қазақстанның қай өңірлерінде оқушылар сабақты қашықтан оқитыны хабарланды.

    Асхат Райқұл
