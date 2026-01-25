Атырау мен Маңғыстауда электр энергиясына шектеу енгізілгені рас па
АСТАНА. KAZINFORM — «KEGOC» АҚ Атырау мен Маңғыстауда электр энергиясына шектеу енгізілгені туралы ақпаратты жоққа шығарды, деп хабарлайды мекеменің баспасөз қызметі.
«KEGOC» АҚ бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарында тараған Жүйелік оператор тарапынан Атырау және Маңғыстау облыстарының тұтынушыларына электр энергиясын шектеу енгізілгені жөніндегі ақпаратқа түсініктеме берді.
Компанияның мәліметінше, 2026 жылғы 23–24 қаңтар күндері аталған өңірлерде өнеркәсіптік тұтынушылар мен тұрғындар үшін электр энергиясын шектеу шаралары қолданылмаған.
Сонымен қатар KEGOC электр энергиясын шектеу тек Батыс Қазақстан және Атырау облыстарында цифрлық майнингпен айналысатын компанияларға ғана енгізілгенін нақтылады.
Бұдан бұрын облыс орталығында электр энергиясын үнемдеу мақсатында түнгі көше жарық шамдары 21:00-де жағылатыны мәлім болды.