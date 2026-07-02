Атырау мұнай өңдеу зауыты маңындағы 80 үй көшірілуі мүмкін
АТЫРАУ. KAZINFORM — Атырау мұнай өңдеу зауытының санитариялық-қорғау аймағында орналасқан 80 тұрғын үйдің тұрғындарын қауіпсіз жерге көшіру мәселесі жергілікті атқарушы органда қаралып жатыр. Бұл туралы облыстық прокуратура мәлім етті.
Құқық қорғау органының мәліметінше, прокуратура актісі негізінде Атырау мұнай өңдеу зауытының жаңа санитариялық-қорғау аймағы бекітілді. Аталған аумақта 200-ден астам адам тұрады.
— Мұнай өңдеу зауытының айналасындағы қауіпті аймаққа қатысты 10 жылдан бері созылған экологиялық мәселе шешімін тапты. Қазіргі таңда 80 тұрғын үйдің тұрғындарын қауіпсіз жерге көшіру мәселесі шешілуде, — деп хабарлады прокуратура.
Сонымен қатар экология саласындағы прокуратура алқасының көгалдандыру мәселесіне арналған шешімімен жауапты лауазымды тұлғалар айқындалып, өңірде «жасыл белдеуді» қалыптастыру тұжырымдамасы мен өзге де іс-шаралар әзірленді.
— Бұған дейін ағаштар суару мен күтім жоқ шалғай аумақтарға отырғызылып, олардың қурауына әкелген. Енді прокуратура барлық тартылған кәсіпорын мен мемлекеттік органдардың жұмысын жүйелеп, өңірдің ірі елді мекендерін кезең-кезеңімен толық көгалдандыруға және атмосфералық ауаның сапасын жақсартуға мүмкіндік жасады, - деп толықтырды облыс прокуратурасының баспасөз қызметі.
Бұған дейін Атырауда жасыл желектер есепке алынбаған, дендрологиялық жоспар жасалмағанын жазған едік.
Сондай-ақ өңірде жұмыс істейтін мұнай-газ компаниялары көгалдандыру міндеттемесін 0,4–18,5% ғана орындаған.