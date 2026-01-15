Атырау облысы көктемгі тасқынға қалай дайындалып жатыр
АТЫРАУ. KAZINFORM — Атырау облысы Жылыой ауданында көктемгі тасқынға қарсы дайындық жүріп жатыр. Аудан бойынша Жем өзенінің су басу аймағына Тұрғызба мен Шоқпартоғай ауылы және Құрсай өзегінің екі жанында орналасқан Құлсары қаласы кіреді.
Аудан әкімдігі берген ресми ақпаратқа сүйенсек, облыстық құрылыс басқармасының тапсырысымен Жем өзені мен Құрсай өзегін тереңдету жұмысы жүрді. Түп тереңдету жұмысы 95,3 шақырымда атқарылды. Жалпы Жылыой бойынша 68,6 шақырым бөгетті нығайту жұмысы жоспарланған. Бүгінде бұл жұмыс та толық аяқталуға жақын. Сонымен қатар, қазір 3 гидротехникалық нысан салынып жатыр.
— Жем өзенінің бойынан, нақтырақ айтқанда Бақашы елді мекенінің тұсында арнайы шлюз салынып жатыр. Одан кейін Құрсай өзегі бойымен Қарағай елді мекенінің тұсынан салынып жатқан су өткізгіш нысан арқылы реттелмек. Бұдан соң канал бойындағы су Құлсарының ішімен өтіп, Қамыскөлге құяды. Ол толған жағдайда Құр Жемге Сарқырауық деп аталатын аумақта құрылысы жүріп жатқан су өткізгіш нысан арқылы жіберіледі. Құрылыс жұмыстарын наурыз айының ортасына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Аталған гидротехникалық құрылыстар су көлеміне байланысты қолмен реттеліп отырады, — деп мәлімдеді аудан әкімдігі.
Жергілікті атқарушы органның мәліметінше, бүгінде аудан аумағында төтенше жағдай болған жағдайда 3 палатка, 10 ағаш үй, 2 өрт сөндіру машинасы, 30 мотопомпа, 20 генератор және 3 электрогенератор, 200 өрт дабылы датчигі, 250 жинамалы төсек, , 10 үрмелі қайық, 23 рация, 9 тура телефон, 2 рупор, 1 тіркеме, 3 мачта, 1000 күрек, 1000 жұп қолғап, 250 бас киімге тағылатын фонарь, 20 қол фонары, 400 мың қапшық және тоннаға арналған 1000 қапшық дайын.
Сонымен қатар, аудандық төтенше жағдайлар бөлімін материалдық ресурстармен қамтамасыз ету мақсатында қосымша түрде 1 моторлы қайық, 1 үрмелі қайық, 3 мотор майы және 10 тыныс алу аппараты берілді.
Осыған дейін Жылыой ауданында су қоймасын салу мәселесі жөнінде жазған едік.
Сондай-ақ елімізде 69 гидротехникалық нысан жөнделіп жатқанын хабарладық.