Атырау облысында 15,5 мың тонна көкөніс сақтау қоймасы іске қосылды
АТЫРАУ. KAZINFORM - Өңірде 15,5 мың тонна сыйымдылығы бар көкөніс сақтау қоймасын қамтитын заманауи «ITC WEST» логистикалық орталығы іске қосылды, деп хабарлайды ҚР ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз қызметі.
Баспасөз қызметінің мәліметтеріне қарағанда, бұл Батыс Қазақстандағы ірі және қазіргі технологиялық деңгейдегі алғашқы нысан саналады. Ол аймақтағы ауыл шаруашылығы логистикасын дамытуға және негізгі азық-түлік өнімдерінің бағасын тұрақтандыруға бағытталған.
Логистикалық орталықтың жалпы ауданы 30 гектар. Кешен ыңғайлы көлік аймағында орналасқан және бес теміржол тармағын, контейнер алаңын, «А» санатындағы 5 400 шаршы метрлік қоймаларды, өндірістік кешендер мен көкөніс сақтау қоймасын қамтиды.
Қойманың жалпы ауданы 8 200 шаршы метр. Нысанда –25 °C-тен +25 °C-қа дейінгі температуралық режимі реттелетін 28 сақтау камерасы бар. Қойма автоматтандырылған температура мен ылғалдылықты бақылау жүйелерімен, заманауи салқындату құралдарымен, желдету және ауа райын басқару жүйелерімен жабдықталған. Бұл кешеннің үздіксіз және тиімді жұмысын қамтамасыз етеді.
Логистикалық орталықтың басшысы Бауыржан Жолмұхановтың айтуынша, орталықтың ерекшелігі – банан пісіретін камерасы. Тұтынушылардың сұранысына байланысты банан кезең-кезеңімен пісіріліп, уақытында нарыққа шығарылады.
Осыған дейін Атыраудағы қоймаларда 11 мың тонна көкөніс сақталғандығы туралы жаздық.