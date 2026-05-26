Атырау облысында 520 медқызметкер сақтандырусыз жұмыс істеген
АСТАНА. KAZINFORM — Қызылқоға ауданы прокуратурасымен еңбек заңнамасының сақталуын талдау барысында аудандық аурухана қызметінде заңбұзушылықтар анықталды.
Аудандық прокуратура мәліметінше, заң талаптарына қарамастан, 2025 жылдан мекемемен қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын міндетті сақтандыру қамтамасыз етілмеген.
— Нәтижесінде 520 медицина қызметкері жұмыстарын тиісті сақтандыру қорғауынсыз жүзеге асырып келген. Сақтандырудың жоқ болуы өндірістік жарақат немесе басқа төтенше жағдай орын алған кезде жұмысшыларды заңнамамен көзделген өтемақы төлемдерінен және әлеуметтік кепілдіктерден айыру тәуекелін тудырады. Прокурорлық қадағалау актісімен медқызметкерлердің еңбек және конституциялық құқықтары қалпына келтірілді, — делінген ведомство хабарламасында.
Бұдан бұрын Көкшетауда 600-ге жуық медицина қызметкері жалақыларының кешіккеніне шағымданғанын жаздық.