    00:25, 25 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Атырау облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол Атырау облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    Екі облыстағы республикалық жолдарда көлік қозғалысы шектелді
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    — 2025 жылғы 25 желтоқсан сағат 00:30-дан бастап Атырау облысында ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Ақтөбе — Қандыағаш — Доссор — Атырау — РФ шекарасы» автожолының 690-834 шақырым аралығында (Аққыстау ауылынан Құрманғазы ауылына дейін) көліктің барлық түрі үшін қозғалысқа шектеу қойылады, - делінген хабарламада.

    Жолды 2025 жылғы 25 желтоқсан сағат 07:00-де ашу жоспарланған.

    Бұған дейін еліміздің екі облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын жазған едік.

    Қазақстанның 15 облысында ауа райына байланысты ескерту жарияланды.

     

