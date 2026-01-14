KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:26, 14 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Атырауда 13 жастағы бала баскетбол залында көз жұмды

    АТЫРАУ.KAZINFORM - Атыраудағы залдардың бірінде 13 жастағы бала есінен танып, қайтыс болды. Бұл ақпаратты Атырау облыстық білім беру  басқармасы растады.

    баскетбол
    Фото: olympic.kz

    Жасөспірім жедел-жәрдем қызметі жеткенше көз жұмған. Ол AiRom баскетбол академиясының тәрбиеленушісі болған.

    - Тренерлік құрам дереу алғашқы медициналық көмек көрсетті, жедел жәрдем шақырылды және ата-аналары хабардар етілді. Медициналық бригада қысқа уақытта келді. Анықталғандай, кәмелетке толмаған бала 2024 жылдан бастап көрсетілген спорт залында тұрақты түрде сабаққа қатысып келген. 2025 жылғы 9 қазанда берілген №027/у медициналық анықтамаға сәйкес, оған баскетболмен шұғылдануға рұқсат берілген, қарсы көрсетілімдер болмаған. Жаттығу сабақтары штаттық режимде, қолданыстағы ваучерлік қаржыландыру шеңберінде жүргізілген, - деп хабарлады облыстық білім беру басқармасының баспасөз қызметі.

    Басқарманың берген ресми ақпаратына сүйенсек, Атырау қалалық полиция басқармасы қылмыстық іс қозғаған, сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.

    Еске салайық, осыған дейін Түркістан облысында бір отбасының үш адамы иіс тиіп қайтыс болғанын жазған едік.

    Тегтер:
    Оқиға Атырау Спорт Баскетбол Атырау облысы
    Нұрбибі Теміртасова
    Нұрбибі Теміртасова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар