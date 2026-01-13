Түркістан облысында бір отбасының үш адамы иіс тиіп қайтыс болды
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан облысы Ордабасы ауданы Шұбарсу ауылындағы жеке тұрғын үйде бір отбасының үш мүшесі улы газдан қаза тапты. Олардың бірі - анасы, екеуі - бала. Зардап шеккен тағы бір бала бүгін ауруханадан шығарылды.
Түркістан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, төрт адам уланған. Олардың үшеуі оқиға орнында көз жұмды. Аман қалған бір бала бірден жан сақтау бөліміне жеткізілген.
– Алдын ала мәліметтерге қарағанда, оқиға қатты отынмен жұмыс істейтін жылыту пешін пайдалану ережелерінің бұзылуынан болған. Нақтырақ айтқанда, түтін шығару арнасы тазаланбаған. Аталған факті бойынша тексеру жүргізіліп, болған жағдайдың барлық мән-жайы анықталып жатыр, – деп хабарлады облыстық Төтенше жағдайлар департаменті.
Бұдан бұрын Кентауда газ жарылысынан 1 адам қаза тауып, 4 адам ауруханаға жеткізілгенін жазған едік.
Аталған газ жарылысынан зардап шеккен екінші адамның көз жұмғаны хабарланған болатын.