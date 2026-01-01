KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:54, 01 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Кентауда газ жарылысынан 1 адам қаза тауып, 4 адам ауруханаға жеткізілді

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Түркістан облысының Кентау қаласында көпқабатты тұрғын үйдің бірінші қабатында орналасқан қоғамдық тамақтану орнында газ-ауа қоспасының жарылысы болып, соның салдарынан өрт шықты.

    Түркістан облысында газ жарылысынан 1 адам қаза тауып, 4 адам ауруханаға жеткізілді
    Фото: Түркістан облысы әкімдігі

    Өрт сөндіру бөлімшелерінің күшімен тілсіз жау жедел түрде ауыздықталды.

    — Оқиға салдарынан 1 адам қаза тапты. Тағы 4 адам ауруханаға жеткізілді, олардың 2-еуі жансақтау бөлімінде жатыр. Олар толық медициналық бақылауда, — делінген облыс әкімдігі таратқан ақпаратта.

    Түркістан облысында газ жарылысынан 1 адам қаза тауып, 4 адам ауруханаға жеткізілді
    Фото: Түркістан облысының әкімдігі

    Облыс әкімі Нұралхан Көшеров оқиға орнына барып, жауапты қызмет өкілдерімен жедел кеңес өткізіп, жағдайды жеке бақылауына алды. Жедел штаб құрылды.

    Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

    Бұдан бұрын Түркістан облысындағы көппәтерлі тұрғын үйлердің бірінде газ жарылысы болғанын жазған едік. 

    Тегтер:
    Өлім-жітім Оқиға Аймақ Жарылыс Өрт Кентау Түркістан облысы
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
    Автор
    Соңғы жаңалықтар