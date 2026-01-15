Атырауда ата-аналар ескі мектепті бұзуға қарсы
АТЫРАУ. KAZINFORM — Атырау қаласындағы № 30 мектеп-гимназиясының ғимаратын бұзу туралы шешімге ата-аналар қарсылық білдіріп жатыр. Олардың айтуынша, білім ордасын апатты деп тану және бұзу жөніндегі биліктің шешімі толық зерттеуге негізделмеген.
1200 орындық мектеп ғимараты 2002 жылы пайдалануға берілген. 2021 жылы шатырдан су кетіп, ұжым мен оқушыларды, ата-аналарды әбігерге салған. 2022 жылы мектеп жабылып, қаланың бірнеше мектебінде оқу процесін ұйымдастыру туралы шешім қабылданған.
2023 жылғы желтоқсанда «ZIGMUND» ЖШС ғимараттың техникалық жағдайына бағалау жүргізіліп, нысанды апат алдындағы жағдайда деп таныды. Алайда қазіргі таңда аталған қорытындының мерзімі аяқталған.
Кейін Атырау облысының Құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының тапсырысы бойынша «TALAP Engineering» ЖШС қайталама техникалық зерттеу жүргізген. Зерттеу қорытындысына сәйкес ғимараттың физикалық тозуы көрсеткіші — 71,0%, моральдық тозуы — 83,6%. Нысанды қалпына келтіру немесе қайта жаңарту тиімсіз деп танылған.
-Біз мектептің шынымен апатты екеніне сенімді емеспіз. Ғимаратқа толық инструменталды зерттеу жүргізілмеген деп есептейміз. Егер уақытында шатыр жөнделгенде, мұндай жағдайға жетпес едік. Балалардың оқу ордасын бұзу — ең соңғы шара болуы керек деп есептейміз.
Сонымен қатар ата-аналарды жаңа мектептің сыйымдылығы мәселесі алаңдатып отыр. Бұған дейін 1200 орындық мектептің орнына 600 орындық мектеп салынатыны айтылса, қазір 1500 орындық «Жайлы мектеп» салу жоспары туралы ақпарат тарады. Алайда бұл өзгерістердің нақты негіздемесі түсіндірілмеді.
Мектепті толық жабу мүмкін болмағаннан кейін оның жағдайын нашарлатып, қолдан күйрету басталды. Гуманитарлық және жаратылыстану бағытындағы сыныптар біріктіріліп, балалар профильдік білімнен және ҰБТ-ға дайындалу мүмкіндігінен айырылды, — деді ата-ана Бақытгүл Мәмбетова.
Қазіргі уақытта облыстық Құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 1500 орындық жаңа мектептің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл жоба аясында қолданыстағы ғимаратты сүру көзделген.
- Ата-аналар мен балаларды жаңылыстырып, оларды „Binom“ жекеменшік мектебіне ауысуға мәжбүрледі, ал енді қайтып оралғысы келгендерден бас тартып жатыр. Балалардың тағдырын біреудің жеке меншігіндей шешуге кім құқық берді? Білім басқармасы тірі адамдар мен олардың болашағы тұрғанын елемей, мектеп пен оқушыларға қалайша еркін билік жүргізіп отыр? Ең қорқыныштысы — бізде сыртқы жау емес, ішкі немқұрайлылық пен цинизм бар деген сезім. Мектептер қирағанда, тек ғимарат емес — әділетке және мемлекетке деген сенім қирайды», — деді ата-ана Бақытгүл Мәмбетова .
Мектеп қаланың орталығында, Жайық өзенінің маңында орналасқан. Жанында бірнеше саябақ та бар. Нысанның коммерциялық тартымдылығы көпке мәлім. Сондықтан ата-аналар мектептің жері жекеге өтіп кете ме деп әлі күнге алаңдап отыр.
Бұл мәселеге қатысты жергілікті атқарушы орган өкілдері білім ордасы бұзылады, жаңа мектеп салынады деп сендірді.
- Мектеп көп уақыттан бері тұрып қалғандықтан оның орнына тұрғын үй кешені салынады деген пікір айтылды. Бұл шындыққа жанаспайды. Жері басқа мақсатқа пайдаланылмайды. Қазіргі ғимарат бұзылып, орнына жаңа мектеп салынады. Жобасы дайындалып жатыр. Өйткені, сарапшылар бізге ғимаратты бұзу керектігі туралы қорытынды шығарып берді. № 30 мектепке жақын жерде, „Жеңіс“ саябағының маңында „Жайық“ Binom мектебі ашылды. Ата-аналарын өз қалауларына сәйкес, балаларын сол мектепке беріп жатыр. № 30 мектеп заңды мемлекеттік мектеп ретінде қалады. Жаңа ғимарат салынғаннан кейін ұжым мен оқушылар қайтіп барады, - деді Атырау облысы әкімінің орынбасары Дарын Шамұратов.
Жуықта ата-аналар мемлекет басшысына мәселенің мән-жайын баяндап, ресми өтініш жолдағанын айта кетейік.
Бүгінде ата-аналар балалардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру және тиісті білім беру процесін қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдауды, оқушыларды өз сыныптарына қайта орналастыруды сұрайды.
Біз осыған дейін ауыл мен қала мектептері арасындағы білім сапасы алшақтығын азайту үшін не істеліп жатқаны жөнінде жазған едік.