KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Атырауда егіздер Құрылтай сайлауында өз таңдауын жасады

    АТЫРАУ. KAZINFORM — Атырау қаласындағы Салық Зиманов атындағы № 37 жалпы білім беретін орта мектепте орналасқан № 256 сайлау учаскесіне егіздер де келіп, Құрылтай депутаттарын сайлауға қатысты.

    Атырауда егіздер Құрылтай сайлауында өз таңдауын жасады
    Фото: Атырау облысының әкімдігі

    Аяулым мен Асылым Сапарова, Мөлдір мен Темірлан Өмірсерік, Ануарбек пен Әділбек Исекенов сайлау учаскесіне бірге келіп, өз таңдауларын жасады.

    Атырауда егіздер Құрылтай сайлауында өз таңдауын жасады
    Фото: Атырау облысының әкімдігі
    Атырауда егіздер Құрылтай сайлауында өз таңдауын жасады
    Фото: Атырау облысының әкімдігі

    Егіздер сайлауға бірге қатысып, азаматтық ұстанымдарын білдірді.

    — Бүгін бірге сайлау учаскесіне келіп, өз таңдауымызды жасадық. Дауыс беру — әр азаматтың ел болашағына қосатын үлесі деп ойлаймын. Сондықтан маңызды саяси науқаннан қалыс қалмай, азаматтық міндетімізді орындауды жөн көрдік. Сайлаудан кейін үлкен өзгерістер күтеміз. Әсіресе жастарға қолдау болады деген үміттеміз, — деді Темірлан мен Мөлдір Өмірсерік.

    Атырауда егіздер Құрылтай сайлауында өз таңдауын жасады
    Фото: Атырау облысының әкімдігі
    Атырауда егіздер Құрылтай сайлауында өз таңдауын жасады
    Фото: Атырау облысының әкімдігі

    Айта кетейік, № 256 сайлау учаскесінде дауыс беру таңғы сағат 07:00–де басталды. Сайлау процесі белгіленген тәртіпке сәйкес ұйымдастырылып, азаматтар өз таңдауларын жасауда.

    Құрылтай Сайлау-2026 Атырау облысы
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар