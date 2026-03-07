Атырауда Халықаралық әйелдер күніне арналған салтанатты шара өтті
АТЫРАУ. KAZINFORM - Атыраудағы Махамбет атындағы академиялық қазақ драма театрында өткен салтанатты жиында облыс әкімі Серік Шәпкенов аймақтың дамуына үлес қосып жүрген қыз-келіншектерді Халықаралық әйелдер күнімен құттықтады.
— Қазақ халқында «Жұмақ – ананың табанының астында» деген дана сөз бар. Ата-бабамыз әлімсақтан әйел затын ардақтап, ананы айрықша қадір тұтуға тәрбиеледі. Өмірлік құндылықтар аналардан сіңеді, білім мен адамгершілік қағидалары ананың ақылымен дарып, болашақтың іргесі қаланады,-деді облыс әкімі.
Еліміздің тарихындағы қиын-қыстау кезеңдерде қазақ әйелдері ерлермен бірге батылдық пен жанқиярлық танытты. Отанға деген адалдықтың символына айналған Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова және Хиуаз Доспанованың ерлігі соған айқын дәлел.
Бүгінгі бейбіт заманда да әйелдер қоғам өмірінің барлық саласында – білім, медицина, ғылым, мәдениет, бизнес және мемлекеттік басқару салаларында табысты еңбек етіп, ел дамуына зор үлес қосуда. Бұған қоса, әйел-аналар ұрпақ тәрбиесінің тізгінін берік ұстап келеді.
-Өлкеміздің әйелдер қауымын Халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын! Баршаңызға зор денсаулық, амандық, отбасы бақытын, жарқын жетістіктер тілеймін, — деді облыс басшысы.
Салтанатты жиынды түрлі сала өкілдеріне мемлекеттік наградалар мен облыс әкімінің алғыс хаттары табысталды.