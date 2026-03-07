KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:10, 07 Наурыз 2026 | GMT +5

    Атырауда Халықаралық әйелдер күніне арналған салтанатты шара өтті

    АТЫРАУ. KAZINFORM - Атыраудағы Махамбет атындағы академиялық қазақ драма театрында өткен салтанатты жиында облыс әкімі Серік Шәпкенов аймақтың дамуына үлес қосып жүрген қыз-келіншектерді Халықаралық әйелдер күнімен құттықтады.

    Фото: Атырау облысының әкімдігі

    — Қазақ халқында «Жұмақ – ананың табанының астында» деген дана сөз бар. Ата-бабамыз әлімсақтан әйел затын ардақтап, ананы айрықша қадір тұтуға тәрбиеледі. Өмірлік құндылықтар аналардан сіңеді, білім мен адамгершілік қағидалары ананың ақылымен дарып, болашақтың іргесі қаланады,-деді облыс әкімі. 

    Фото: Атырау облысының әкімдігі

    Еліміздің тарихындағы қиын-қыстау кезеңдерде қазақ әйелдері ерлермен бірге батылдық пен жанқиярлық танытты. Отанға деген адалдықтың символына айналған Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова және Хиуаз Доспанованың ерлігі соған айқын дәлел.

    Фото: Атырау облысының әкімдігі

    Бүгінгі бейбіт заманда да әйелдер қоғам өмірінің барлық саласында – білім, медицина, ғылым, мәдениет, бизнес және мемлекеттік басқару салаларында табысты еңбек етіп, ел дамуына зор үлес қосуда. Бұған қоса, әйел-аналар ұрпақ тәрбиесінің тізгінін берік ұстап келеді.

    Фото: Атырау облысының әкімдігі

    -Өлкеміздің әйелдер қауымын Халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын! Баршаңызға зор денсаулық, амандық, отбасы бақытын, жарқын жетістіктер тілеймін, — деді облыс басшысы.

    Фото: Атырау облысының әкімдігі

    Салтанатты жиынды түрлі сала өкілдеріне мемлекеттік наградалар мен облыс әкімінің алғыс хаттары табысталды.

    8 Наурыз Әйел Атырау облысы Әкім
